Авиакомпания "Победа" бесплатно перевезла 569 Дедов Морозов и Снегурочек

Фото: телеграм-канал "Авиакомпания "Победа"

Бесплатным авиаперелетом от компании "Победа" воспользовались 569 пассажиров в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек. Об этом рассказали в телеграм-канале авиаперевозчика.

Новогодняя акция действовала с 31 декабря 2023 года по 2 января 2024 года. Уточняется, что при вылете из столичных аэропортов Внуково и Шереметьево этим правом воспользовались 273 пассажира.

В пресс-службе напомнили, что традиционная акция предусматривает, что Деды Морозы и Снегурочки могут воспользоваться бесплатным перелетом по внутрироссийской маршрутной сети только в том случае, если на борту имеются свободные места.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что порядка 13,3 миллиона человек стали участниками городских праздничных мероприятий в новогодние каникулы. Только на катках, несмотря на сильный мороз, побывали 636,6 тысячи гостей.

До этого стало известно, что в длинные новогодние выходные поездами Центральной пригородной пассажирской компании воспользовались 9,1 миллиона пассажиров.

Самым популярным направлением стало Ярославское. С 30 декабря по 8 января по этому направлению проехали более 1,7 миллиона пассажиров. Чаще всего поездки совершали 30 декабря и 5 января.

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