Новые торговые павильоны появятся на шести станциях МЦК

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
В вестибюлях шести станций Московского центрального кольца (МЦК) в 2018 году откроется более 50 торговых павильонов. Первые 10 точек заработают уже в течение февраля. Арендаторы приступили к внутренней отделке помещений.
44 торговые площади разыграют на открытом электронном аукционе в первом квартале этого года. С победителями заключат договор аренды сроком на пять или восемь лет, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Общая площадь новых павильонов составит более трех тысяч квадратных метров. Они расположатся на станциях Деловой Центр, Верхние Котлы, Новохохловская, Измайлово, Стрешнево и Панфиловская.
В вестибюлях станций откроются аптеки, кофейни, мини-маркеты с товарами для дома, точки продажи прессы, закусочные и рестораны, а также сервисные пункты по изготовлению ключей, ремонту одежды и обуви.
В пресс-службе МКЖД отметили, что торговые точки на МЦК смогут посещать не только пассажиры, но и жители близлежащих домов. В организации привели в пример ТПУ "Новохохловская", которая располагается в районе без торговой инфраструктуры. В 15 минутах ходьбы от станции проживают около 10 тысяч человек.
На новогодних праздниках поездами МЦК воспользовались 1,4 миллиона человек. Самый существенный рост пассажиропотока в новогодние праздники был зафиксирован в четверг, 4 января. В этот день "Ласточки" перевезли примерно 183 тысячи человек.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: