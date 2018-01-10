Новые торговые павильоны появятся на шести станциях МЦК

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

В вестибюлях шести станций Московского центрального кольца (МЦК) в 2018 году откроется более 50 торговых павильонов. Первые 10 точек заработают уже в течение февраля. Арендаторы приступили к внутренней отделке помещений.

44 торговые площади разыграют на открытом электронном аукционе в первом квартале этого года. С победителями заключат договор аренды сроком на пять или восемь лет, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Общая площадь новых павильонов составит более трех тысяч квадратных метров. Они расположатся на станциях Деловой Центр, Верхние Котлы, Новохохловская, Измайлово, Стрешнево и Панфиловская.

В вестибюлях станций откроются аптеки, кофейни, мини-маркеты с товарами для дома, точки продажи прессы, закусочные и рестораны, а также сервисные пункты по изготовлению ключей, ремонту одежды и обуви.

В пресс-службе МКЖД отметили, что торговые точки на МЦК смогут посещать не только пассажиры, но и жители близлежащих домов. В организации привели в пример ТПУ "Новохохловская", которая располагается в районе без торговой инфраструктуры. В 15 минутах ходьбы от станции проживают около 10 тысяч человек.

На новогодних праздниках поездами МЦК воспользовались 1,4 миллиона человек. Самый существенный рост пассажиропотока в новогодние праздники был зафиксирован в четверг, 4 января. В этот день "Ласточки" перевезли примерно 183 тысячи человек.