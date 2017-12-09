ФПК опровергла запрет занимать нижние места в поездах пассажирам с верхних полок

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Федеральная пассажирская компания (ФПК) опровергла информацию о запрете занимать нижние места в поездах пассажирам с верхних полок.

"В пятницу, 8 декабря 2017 года, ряд СМИ распространил дезинформирующие читателей материалы, касающиеся правил проезда пассажиров. В частности, речь шла о том, что в РЖД запретили пассажирам верхних полок сидеть на нижних без разрешения. Данная информация не соответствует действительности", – говорится в компании, передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что пассажир поезда дальнего следования, купивший билет на верхнюю полку, может сесть на нижнюю только с согласия попутчика. Приобретая билет, пассажир заключает с перевозчиком договор, соглашаясь занимать определенное место во время поездки. Следовательно, пассажир верхней полки не может пользоваться нижней, не получив согласия пассажира, оплатившего на ней проезд.