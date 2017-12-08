РЖД разъяснила, могут ли пассажиры с верхних полок сидеть на нижних

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Пассажир поезда дальнего следования, купивший билет на верхнюю полку, может сесть на нижнюю только с согласия попутчика. Такое разъяснение дали в дочке РЖД – "Федеральной пассажирской компании".
Как отмечают в пресс-службе, приобретая билет, пассажир заключает с перевозчиком договор, соглашаясь занимать определенное место во время поездки.
"Следовательно, пассажир верхней полки не может пользоваться нижней, не получив согласия пассажира, оплатившего на ней проезд", – цитирует пресс-секретаря ФПК Анастасию Федорову РИА Новости.
Кроме того, люди, купившие билеты на нижние полки, получают преимущество при использовании столика и нижнего отделения для багажа. Купившему билет на верхнюю полку пассажиру нужно попросить проводника разместить его на свободной нижней полке, если он не может разместить свой багаж наверху, ему нужно кормить детей или поесть самому, пояснила Федорова.
Полку также придется освободить при появлении клиентов с билетами на эти места. Пассажиры получают тот сервис и отдых, который соответствует приобретенным местам. ФПК призывает пассажиров относиться друг к другу с пониманием и уважением, чтобы комфорт был одинаковым для всех во время поездки.
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