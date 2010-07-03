В метро Москвы появились копировальные автоматы

В вестибюлях станций "Пушкинская", "Краснопресненская" и "Александровский сад" Московского метро появились копировальные автоматы. Они позволят сделать срочную копию, отсканировать или распечатать документы с внешнего носителя. В этих автоматах можно также распечатывать фотографии разных размеров, в том числе на документы.
Отсканировать один лист документа можно за 2 рубля. Скопировать или сделать черно-белую печать можно за 5 рублей. Сделать цветное фото размером 10х15 – за 15 рублей. Фото на документы размером 3,5х4,5 в количестве 8 штук – за 49 рублей.
Внедрение нового сервиса стало следствием опроса, который проводился на портале "Активный гражданин". Почти 60% респондентов хотели бы воспользоваться копировальными автоматами в метро.
Автоматы установлены пока в рамках пилотного проекта. Он будет длиться три месяца.
Отмечается, что, если услуга будет иметь успех у пассажиров, проект расширят.
С начала года в метро Москвы установили 78 новых вендинговых аппаратов. Они появились в подуличных переходах 13 станций, в том числе "Тургеневской", "Новогиреево", "Отрадное".
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