Столичная подземка выпустит билеты к фестивалю "Времена и эпохи"

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
В кассах столичного метро с 10 августа появятся тематические билеты "Единый", посвященные фестивалю истории "Времена и эпохи", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
На лицевой стороне билета разместят круглый логотип, включающий название "Времена и эпохи", и орнамент из переплетенных рисунков струнных музыкальных инструментов, монет и головных уборов.
На оборотной стороне изобразят орнамент, над которым расположится надпись "Московский фестиваль истории".
Всего планируется выпустить 400 тысяч билетов "Единый" на одну, две, 20 и 40 поездок.
Фестиваль "Времена и эпохи" пройдет в столице с 10 по 22 августа, уже в восьмой раз. По всей Москве откроются 30 площадок, которые будут работать ежедневно с 11:00 до 21:00.
17 площадок растянутся на 10 километров от Гоголевского до Яузского бульвара. Вход на площадки фестиваля свободный.
В дни проведения фестиваля организуют 340 бесплатных пешеходных экскурсий по центру Москвы. Маршруты пройдут по историческим улицам и площадям.
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