Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На центральном участке МЦД-2 приостановлено движение поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Это связано с остановкой поезда на станции Москва-Товарная из-за технических причин.

"Пожалуйста, пользуйтесь альтернативными видами транспорта", – говорится в сообщении.

Позднее в Дептрансе сообщили, что движение по одному пути восстановлено в реверсивном режиме. Приоритет отдан поездам в сторону области.

Ранее стало известно, что с 17 июля по 8 августа движение поездов между станциями "Спортивная" и "Тропарево" Сокольнической линии метро будет приостановлено для открытия в сентябре юго-западного участка БКЛ.

Такая мера связана со строительством пересадки на станции "Проспект Вернадского". На момент работ специалисты отключат контактный рельс, без которого поезда не смогут осуществлять движение.