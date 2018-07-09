Более 10 электричек на участке Москва – Тверь отменят в июле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
11 электричек отменят на участке Москва – Тверь Ленинградского направления во второй половине июля из-за модернизации путей, сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.
Расписание изменится на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок). 11 поездов не будут курсировать в направлении Москва – Тверь и еще 11 – в направлении Тверь – Москва.
Кроме того, во второй половине июля поменяются график и маршрут следования некоторых пригородных поездов МТППК. С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте РЖД в разделе "Пассажирам". Актуальное расписание доступно в мобильном приложении "Пригородный билет".
С 1 августа пенсионеры смогут бесплатно ездить в пригородных поездах. Помимо пенсионеров, возможность бесплатного проезда появится у некоторых других льготных категорий граждан.
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