Более 10 электричек на участке Москва – Тверь отменят в июле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

11 электричек отменят на участке Москва – Тверь Ленинградского направления во второй половине июля из-за модернизации путей, сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Расписание изменится на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок). 11 поездов не будут курсировать в направлении Москва – Тверь и еще 11 – в направлении Тверь – Москва.

Кроме того, во второй половине июля поменяются график и маршрут следования некоторых пригородных поездов МТППК. С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте РЖД в разделе "Пассажирам". Актуальное расписание доступно в мобильном приложении "Пригородный билет".

С 1 августа пенсионеры смогут бесплатно ездить в пригородных поездах. Помимо пенсионеров, возможность бесплатного проезда появится у некоторых других льготных категорий граждан.