Расписание поездов изменится на участке будущего МЦД-4 с 14 по 30 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На участке будущего четвертого Московского диаметра (МЦД-4) от Курского вокзала до Железнодорожной изменится расписание электропоездов с 14 по 30 июня. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем официальном телеграм-канале.

В ведомстве заявили, что специалисты приступят к работам финального этапа реконструкции Курского вокзала, чтобы в дальнейшем запустить МЦД-4.

"Для проведения работ с 20:30 14 июня до 04:30 30 июня значительно изменится расписание поездов на участке от Курского вокзала до Железнодорожной", – указано в сообщении.

Отмечается, что часть электропоездов, следующих от или до Курского вокзала, будут отменены, а часть поездов проследует до станции Нижегородская.

Также некоторые интервалы между транспортом будут увеличены до 20 минут, в пиковые часы – до 15 минут.

Дептранс рекомендовал пассажирам пользоваться станцией Нижегородская с дальнейшими пересадками на Московское центральное кольцо (МЦК), Большую кольцевую линию (БКЛ) или пользоваться услугами общественного транспорта.

"С расписанием пригородных поездов сверяйтесь в приложении и на сайте перевозчика. Планируйте поездки заранее!" – резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 11 июня электропоезда "Ласточка" на МЦК будут ходить с 4-минутным интервалом. Его сократят в связи с мероприятием в "Лужниках". Интервал будет сохраняться до 23:30.



Расписание пригородных поездов поменяется с 9 по 12 июня