Россия запустит дополнительный маршрут для гражданских самолетов на юг с 12 июня

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Росавиация совместно с другими ведомствами согласовала дополнительный воздушный маршрут на юг для гражданских самолетов в открытые аэропорты. Его откроют 12 июня, он позволит сократить среднее время полета до 35 минут. Об этом сообщает РИА Новости.

"Росавиацией совместно с профильными ведомствами проведена работа по разработке и согласованию дополнительного маршрута в южном направлении для выполнения полетов гражданских воздушных судов в открытые аэропорты юга России", – сказали в ведомстве.

В список городов, в которые самолеты начнут летать по новому маршруту, войдут Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Минеральные Воды, Магас, Махачкала, Нальчик, Сочи, Ставрополь, добавили в Росавиации.

Отмечается, что дополнительный маршрут также будет доступен для совершения полетов по международным направлениям.

Такое решение обеспечит повышение пропускной способности воздушного пространства юга РФ, что позволит авиакомпаниям увеличить количество рейсов, не прибегая к использованию воздушного пространства Казахстана, резюмировали в Росавиации.

Ранее в ведомстве заявляли, что российские авиакомпании заинтересованы в том, чтобы вновь осуществлялись полеты в Тунис. Заместитель главы ведомства Владимир Потешкин обратил внимание, что в настоящее время российские авиакомпании не могут летать в Тунис.

По его словам, перевозчики в данный момент оценивают технические и производственные возможности для возобновления полетов.



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