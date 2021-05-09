Тематические карты "Тройка" ко Дню Победы появились в продаже в столичном метро

19:31
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве поступили в продажу тематические проездные "Тройка". Они посвящены акции "Синий платочек", сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.
"В автоматах на центральных станциях метро появились "Тройки" акции "Синий платочек". Сегодня это не только одна из главных песен военных лет, а еще и большой международный проект благотворительного фонда "Русская земля", – отметили в ведомстве.
Там уточнили, что тираж карт составил 5 тысяч экземпляров.
В ведомстве добавили, что в День Победы в аванзале "Парка Победы" выступили артисты театра и кино, которые исполнили песни военных лет. Мероприятие также является частью акции "Синий платочек".
Кроме того, на экранах метро транслируют ролики о подвиге женщин и их вкладе в Великую Победу.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что более 700 тысяч рублей передали сотрудники московского метро на строительство бронепоезда в 1943 году.
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