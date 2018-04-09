Поезда на зеленой ветке метро следуют с незначительной задержкой

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Интервалы движения поездов незначительно увеличились на Замоскворецкой линии метро.

Поезда следуют с опозданием от станции "Автозаводская" до станции "Тверская" в обоих направлениях, сообщается в Telegram-канале столичной подземки.

Отмечается, что задержка связана с кратковременной просадкой напряжения.

В метрополитене принесли извинения пассажирам и добавили, что делают все возможное для скорейшего ввода движения в график.