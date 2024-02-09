Большегрузам временно запретят въезд на Новосходененское шоссе днем 10 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение для большегрузных машин на Новосходненском шоссе будет временно закрыто 10 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, въезд этой категории транспорта на участке от пересечения с Лыжной улицей до перекрестка с Машкинским шоссе будет закрыт с 08 до 17 часов субботы, 10-го числа. Причиной перекрытия является проведение лыжной гонки "Лыжня России".

"Будьте внимательны, стройте маршрут заранее", – уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что 10 февраля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть, как в столице проходит самая массовая лыжная гонка страны. "Лыжня России" проводится по всей стране с 1982 года. Каждый год на лыжные старты приходят более 500 тысяч россиян – профессионалов и любителей.

До этого в среду, 7 февраля, в России отмечался День зимних видов спорта. По данным портала мэра и правительства Москвы, в городе в это время было открыто почти 1 400 ледяных катков с натуральным и искусственным покрытием, а также свыше 230 километров лыжных трасс.

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