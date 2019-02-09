Водителей призвали быть осторожнее из-за гололедицы

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Столичных водителей призвали быть осторожнее на дорогах из-за гололедицы. Об этом сообщается на странице транспортного комплекса Москвы в Twitter.

"В городе минус 4 градуса, идет небольшой снег. К полудню температура не изменится. На дорогах сегодня скользко, будьте осторожны за рулем!", – говорится в сообщении.

Доброе утро! В городе -4 С, идет небольшой снег. К полудню температура не изменится. На дорогах сегодня скользко, будьте осторожны за рулем! #погода #Москва — Московский транспорт (@DtRoad) 9 февраля 2019 г.



По прогнозам синоптиков, в субботу, 9 февраля, в столице будет облачно, местами пройдет небольшой снег, на дорогах – гололедица. Днем в городе 0... -2, в регионе от 0 до -5 градусов.

В воскресенье похолодает на два градуса, однако с началом следующей недели в город вернется плюсовая температура. К четвергу может потеплеть до +5 градусов.