Движение четырех электричек задерживается на Курском направлении МЖД

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Движение четырех электропоездов задерживается на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Центральная ППК" на официальной странице компании в Twitter.

"Курское направление. Задержаны: поезд №6388/6387 Щербинка-Нахабино на 30 минут, поезд №6222/6390/6389 Львовская-Новоиерусалимская на 20 минут, поезд №6448/6447 Нахабино-Люблино на 16 минут, поезд №6450/6449/6139 Дедовск-Серпухов на 13 минут", – говорится в сообщении.

Внимание! Курское направление.

Задержаны:

п. 6388/6387 (Щербинка — Нахабино) на 30 минут,

п. 6222/6390/6389 (Львовская — Новоиерусалимская) на 20 минут,

п. 6448/6447 (Нахабино — Люблино) на 16 минут,

п. 6450/6449/6139 (Дедовск — Серпухов) на 13 минут. — ЦППК (@centralppk) 9 февраля 2018 г.

Ранее сообщалось, что на Рижском направлении МЖД начали курсировать три новых электропоезда категории "Стандарт плюс". В них установлены более удобные сиденья и система климат-контроля. Кроме того, в вагонах обустроен широкий тамбур, что позволяет свободно размещать велосипеды и багаж.