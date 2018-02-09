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09 февраля 2018, 22:41

Город

Движение четырех электричек задерживается на Курском направлении МЖД

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Движение четырех электропоездов задерживается на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Центральная ППК" на официальной странице компании в Twitter.

"Курское направление. Задержаны: поезд №6388/6387 Щербинка-Нахабино на 30 минут, поезд №6222/6390/6389 Львовская-Новоиерусалимская на 20 минут, поезд №6448/6447 Нахабино-Люблино на 16 минут, поезд №6450/6449/6139 Дедовск-Серпухов на 13 минут", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Рижском направлении МЖД начали курсировать три новых электропоезда категории "Стандарт плюс". В них установлены более удобные сиденья и система климат-контроля. Кроме того, в вагонах обустроен широкий тамбур, что позволяет свободно размещать велосипеды и багаж.

транспорт

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