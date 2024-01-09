РЖД открыли движение по одному пути перегона Алеур – Бушулей Забайкальской железной дороги

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Компания РЖД открыла движение по одному восстановленному пути перегона Алеур – Бушулей Забайкальской железной дороги после схода вагонов грузового поезда. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.

"В экстремальных погодных условиях, при температуре минус 37 градусов, железнодорожники в кратчайшие сроки восстановили один из путей", – отметили в пресс-службе.

Уточняется, что первый поезд прошел по перегону в 19:45 по московскому времени. Задержанные в результате схода грузовых вагонов пассажирские поезда были отправлены по своим маршрутам.

На данный момент специалисты продолжают ремонт соседнего пути, а также работают над нормализацией графика движения поездов.

О сходе 14 вагонов стало известно 8 января. Инцидент произошел в 19:17 по московскому времени. В результате никто не пострадал, угрозы экологии специалисты также не выявили.

Однако был нарушен габарит соседнего пути, из-за чего на станции Чернышевск были оставлены пассажирские поезда Москва – Владивосток и Чита – Благовещенск.

Местный отдел СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности. По данным следствия, сход произошел на 6 604-м километре перегона Алеур – Укурей в Забайкалье. По данным МЧС России, в вагонах, сошедших с рельсов, был уголь.

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