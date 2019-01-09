Тоннель между станциями БКЛ пройдет над действующим участком нового кольца

Строящийся правый тоннель от "Хорошевской" станции Большой кольцевой линии метро до "Улицы Народного Ополчения" пройдет над действующим участком нового кольца метро. Такое заявление сделал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.
Трасса перегонного тоннеля расположена под жилой застройкой района Хорошево-Мневники и пересекает участок МЦК. Отмечается, что щит пройдет над тоннелями БКЛ перегона "Хорошевская" – "Шелепиха".
Специалисты круглосуточно следят за сохранностью строящихся и действующих объектов. Еще до начала работ на железнодорожных пятых установили страховочные пакеты, которые должны обеспечить целостность пути. По словам Хуснуллина, возведение нового тоннеля никак не повлияет на работу действующей линии БКЛ и станции МЦК "Хорошевская".
Как отметил гендиректор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин, размер колтована составляет 30 на 10 метров. Этого не хватит для стандартного старта тоннелепроходческого комплекса. Решено занять тупики за действующей станцией "Хорошевская" и устроить герметичную перегородку.
"Строительство тоннеля длиной более 1,7 километра будет вестись в сложных гидрогеологических условиях при помощи тоннелепроходческого щита "Эсмина" диаметром шесть метров", – подчеркнул Газизуллин.
Ранее стало известно, что станцию "Печатники" БКЛ построят на Шоссейной улице. Также возведут объединенное здание эксплуатационного персонала.
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