Эксперт прокомментировал новые тарифы ОСАГО для Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

9 января в России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО. Автоэксперт Роман Гуляев рассказал порталу Москва 24, как изменятся цены на страховку при новых тарифах.

"Есть мнение, что, в среднем, цена вырастет на 5 процентов, но для Москвы будет снижение, так как она не является убыточным регионом. В Москве и ездят более аккуратно, и мошенничества с ОСАГО меньше", – пояснил эксперт.

По его словам, при новых тарифах "автогражданка" станет заметно ниже по стоимости для опытных водителей. "Была сделана более тонкая настройка по категориям возраста и стажа. Считается, что чем более опытный водитель, тем меньше рисков попасть в ДТП, соответственно, тем меньше он будет платить за ОСАГО. С учетом того, что раньше было четыре категории водителей и нижняя планка была на достаточно низкой отметке между 28 и 58 лет, то большой разницы в тарифах не было. Сейчас разница есть", – подчеркнул собеседник портала Москва 24.

Согласно указанию ЦБ РФ о расширении тарифного коридора, диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физлиц теперь составляет 2746 – 4942 рубля. Для владельцев мотоциклов и мотороллеров верхняя граница тарифного коридора снизилась на 10,9 процента. Снизилась и верхняя граница для легковых автомобилей юрлиц на 5,7 процента, до 2058 – 2911 рублей. Для таксистов тарифный коридор расширился в обе стороны. Теперь он составляет от 4110 до 7399 рублей.

Документ ЦБ также уточняет разделение водителей по стажу и возрасту на 58 категорий вместо прежних четырех. Уточняется, что впервые по этому параметру появятся скидки до 7 процентов. Для самых молодых водителей коэффициент увеличится от 1,8 до 1,87.

1 декабря ЦБ утвердил расширение коридора базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО. Документ предусматривает переход к простой системе присвоения коэффициента бонус-малус (КБМ). Он будет назначаться водителю раз в год 1 апреля, и в дальнейшем не будет пересчитываться в течение года.