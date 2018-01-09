Расписание нескольких электричек изменится на Казанском направлении МЖД

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Расписание пригородных поездов на Казанском направлении МЖД изменится с 10 января по 30 марта.

В это время будет проводиться реконструкция пассажирской островной платформы станции Виноградово, из-за чего у некоторых электричек изменится число остановок на маршруте, сообщает пресс-служба РЖД.

Нововведения затронут поезда, выполняющих рейсы между Москвой и станциями Фаустово, Голутвин, Шиферная, Рязань и платформой 88-й километр. На время работ на станции Виноградово для пассажиров сделали две деревянные платформы.