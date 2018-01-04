Wi-Fi появится еще в 25 электричках ЦППК до февраля

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Wi-Fi появится еще в 25 электричках Центральной пригородной пассажирской компании до конца января, сообщает Агентство "Москва".

Беспроводным интернетом оснастят 23 новых ЭП2Д и два поезда ЭГ2Тв ("Иволга") на маршруте Москва-Новопеределкино-Москва. К февралю воспользоваться интернетом смогут пассажиры 94 электричек.

В прошлом году Wi-Fi в электропоездах воспользовались 900 тысяч пассажиров. Они подключились к интернету почти 3,5 миллиона раз.

В конце сентября в компании сообщали, что Wi-Fi может появится на 400 электропоездах, которые ЦППК арендует у РЖД. Вагоны с беспроводным интернетом помечены специальными стикерами. Сеть работает на всех направлениях Московской железной дороги, кроме Ленинградского.