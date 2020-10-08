На проспекте Буденного нет движения трамваев

Сбой в движении трамваев произошел на проспекте Буденного в Москве
На проспекте Буденного, по информации очевидцев, нет движения трамваев. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
Известно, что из транспортных средств высадили всех пассажиров. Причина сбоя в расписании столичных трамваев на востоке города в настоящий момент неизвестна.
С 3 октября в Москве изменилось движение нескольких маршрутов трамваев и автобусов. Из-за работ в Погонном проезде, во 2-м Полевом переулке, на Русаковской улице перестали работать трамваи маршрутов 4л, 4п, 7 и 13.
Помимо того, говорилось, что на Волоколамском шоссе, Лодочной и Сходненской улицах 26 сентября специалисты приступят к ремонту трамвайных путей. Будут заменены 5,5 километра рельсов.
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