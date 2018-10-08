Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября 2018, 13:32

Город

Новые правила регистрации автомобилей вступили в силу

Фото: depositphotos/welcomia

Вступили в силу новые правила регистрации транспортных средств, которые утверждены приказом МВД. Об этом сообщила "Российская газета".

Номера автомобилям теперь будут присваиваться в случайном порядке во всех регистрационных подразделениях ГИБДД. До сих пор это применялось только в Москве. Также вдвое дольше станут хранить регистрационные знаки, до 360 дней.

Упростился порядок внесения сведений о замененном двигателе автомобиля, если он был того же типа и модели, что и прежний. Теперь можно будет предоставить машину на осмотр, и информацию о номере двигателя внесут в паспорт транспортного средства и информационные системы Госавтоинспекции.

Упрощен порядок прекращения регистрации в случае хищения автомобиля или отказа собственника на застрахованное имущество. Регистрация транспорта станет возможна также по свидетельству о регистрации по месту жительства.

Также теперь можно будет поставить автомобиль на учет по электронному паспорту. Его стали выдавать вместо бумажного некоторые производители. В 2019 году бумажные паспорта, возможно, перестанут оформлять на все производящиеся в России и вновь ввезенные автомобили.

Правила регистрации автомобиля приравнивают электронный и бумажный паспорта. Все регистрационные действия ГИБДД будет проводить и с этим паспортом, если в нем есть отметка "действующий". Менять бумажные паспорта на электронные в обязательном порядке не потребуется.

Ранее стало известно, что столичные камеры начнут фиксировать автомобили без полиса ОСАГО. Как пояснили в Центре организации дорожного движения, сейчас идет объединение баз для того, чтобы понимать, у кого есть страховка, а у кого нет. Решение, как и кому выписывать штрафы, принимает МВД.

транспорт

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика