Новые правила регистрации автомобилей вступили в силу

Фото: depositphotos/welcomia

Вступили в силу новые правила регистрации транспортных средств, которые утверждены приказом МВД. Об этом сообщила "Российская газета".

Номера автомобилям теперь будут присваиваться в случайном порядке во всех регистрационных подразделениях ГИБДД. До сих пор это применялось только в Москве. Также вдвое дольше станут хранить регистрационные знаки, до 360 дней.

Упростился порядок внесения сведений о замененном двигателе автомобиля, если он был того же типа и модели, что и прежний. Теперь можно будет предоставить машину на осмотр, и информацию о номере двигателя внесут в паспорт транспортного средства и информационные системы Госавтоинспекции.

Упрощен порядок прекращения регистрации в случае хищения автомобиля или отказа собственника на застрахованное имущество. Регистрация транспорта станет возможна также по свидетельству о регистрации по месту жительства.

Также теперь можно будет поставить автомобиль на учет по электронному паспорту. Его стали выдавать вместо бумажного некоторые производители. В 2019 году бумажные паспорта, возможно, перестанут оформлять на все производящиеся в России и вновь ввезенные автомобили.

Правила регистрации автомобиля приравнивают электронный и бумажный паспорта. Все регистрационные действия ГИБДД будет проводить и с этим паспортом, если в нем есть отметка "действующий". Менять бумажные паспорта на электронные в обязательном порядке не потребуется.

Ранее стало известно, что столичные камеры начнут фиксировать автомобили без полиса ОСАГО. Как пояснили в Центре организации дорожного движения, сейчас идет объединение баз для того, чтобы понимать, у кого есть страховка, а у кого нет. Решение, как и кому выписывать штрафы, принимает МВД.