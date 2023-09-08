Движение по Крымскому мосту могут запустить в ближайшую неделю

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Автомобильное движение по отремонтированному участку Крымского моста планируется запустить в ближайшие 7–10 дней. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после церемонии открытия участка трассы М-12.

"Во-первых, новый пролет поставлен в отметной точке, он уже полностью смонтирован. То есть мост уже есть по факту. Сейчас мы на него уложим асфальт, делаем освещение, делаем барьерку. Еще несколько дней, неделя – 10 дней, и он будет полностью готов. После этого мы восстановленную часть запустим", – передает ТАСС слова Хуснуллина.

По словам вице-премьера России, позже специалисты начнут восстанавливать действующую часть Крымского моста.

В ночь на 17 июля под удар ВСУ попал Крымский мост. Его атаковали двумя надводными аппаратами. В результате удара были нанесены повреждения в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате инцидента погибла семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

В конце августа Хуснуллин в ходе Урбанфорума в Москве заявил, что первый этапа работ по восстановлению разрушенной части моста планируется завершить 15 сентября.