Водителей призвали пересесть на городской транспорт из-за вечерних заторов в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вечером в Москве ожидаются заторы до 7 баллов, водителям рекомендуется пересесть на городской транспорт. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Причины заторов заключаются в коротком рабочем дне, большом количестве поездок за город, дожде в некоторых районах, ремонтных мероприятиях и мелких авариях.

"Сегодня час пик начнется раньше – около 16:00, просим выезжать до него или отложить поездки на более позднее время – после 19:00. Или воспользоваться городским транспортом", – говорится в сообщении.

На данный момент движение затруднено на ТТК в районе улицы Беговой, на МКАД у улицы Верхние Поля, на Садовом кольце в районе Садовой-Кудринской улицы. В вечерние часы сложно будет проехать в центре Москвы, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее автомобилистов предупредили, что 9 сентября в столице пройдет парад трамваев, в связи с чем на ряде улиц будет временно закрыто движение на дорогах. Его начнут временно перекрывать с 11:30 до 12:30.