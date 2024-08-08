Семь железнодорожных объектов введено в эксплуатацию в Москве с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Семь железнодорожных объектов ввели в эксплуатацию в Москве с начала года, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"За почти 13 лет в столице построили 392,9 километра железнодорожных путей, открыли 53 новых и реконструировали 56 существующих остановочных пунктов. Улучшилось движение на других транспортных системах: на автомобильных дорогах и в метрополитене", – добавил Ефимов, выступая на мероприятии в честь Дня строителя, который отмечают 11 августа, на полигоне Московской железной дороги.

Заммэра уточнил, что в 2024 году открыли южный вестибюль городского вокзала Лианозово на МЦД-1, а также аналогичный объект на Белорусском вокзале. Последний позволил интегрировать МЦД-1 с МЦД-4. Также строители завершили строительство северного вестибюля станции Москва-Сити (Тестовская) МЦД-4 и одноименной станции МЦК.

Кроме того, в числе новых железнодорожный объектов фигурируют надземные переходы городского вокзала Зеленоград-Крюково МЦД-3 и Кутузовской МЦД-4. При этом для пассажиров открыли московский городской вокзал Митьково МЦД-3.

"Сейчас в столице ведется строительство еще шести остановочных пунктов МЦД, включая формирование нового городского вокзала Рижская", – сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он напомнил, что здесь возведут пять пассажирских платформ для МЦД и ВСМ-1 из Москвы в Санкт-Петербург, а также надземный переход, который соединит между собой вокзал и станции метро "Рижская" обоих линий.

"Объект улучшит транспортную доступность прилегающих районов ЦАО и СВАО и обеспечит развитие находящихся рядом территорий и улично-дорожной сети", – заключил он.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, столица получит уникальный вокзал, который свяжет между собой сразу четыре вида рельсового транспорта – метро, пассажирские поезда пригородного направления, трамваи и ВСМ.

"Для обеспечения удобных связей между различными видами транспорта проект предусматривает реализацию новой сети пешеходных связей, в том числе надземных пешеходных переходов, зон ожидания для пассажиров, а также дополнительных остановок городского транспорта", – напомнила она.

Также до конца текущего года планируется завершить реконструкцию другого столичного вокзала – Щербинка МЦД-2. В городе развивают не только рельсовый транспорт, но и автомобильный. Так, с начала года в Москве построили 12,3 километра дорог, а также восемь искусственных сооружений и один пешеходный переход.

