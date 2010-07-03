В Пулкове пассажиров держали в самолете в 40-градусную жару

Десятки пассажиров провели 1,5 часа в самолете в петербургском аэропорту Пулково при 40 градусах жары. Они должны были отправиться в Симферополь, но рейс задержали. Пассажиров запустили в салон, но кондиционеры не включили. Об этом рассказал один из пассажиров, выложив видео с комментариями на своей странице во "ВКонтакте".

По его словам, людей "мариновали" до тех пор, пока кому-то не стало плохо. Тогда экипаж вызвал скорую помощь и выпустил пассажиров на летное поле – на 30-градусную жару.