11:21Транспорт
На Кольцевой линии метро временно увеличены интервалы движения поездов
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
На Кольцевой линии метро временно увеличены интервалы движения поездов, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
От графика отстают поезда, следующие по часовой стрелке. Причиной стал человек на пути.
Ранее Дептранс сообщал, что похожий на гранату предмет был изъят у мужчины на входе в северный вестибюль станции столичного метрополитена "Лермонтовский проспект". Вестибюль станции метро временно был закрыт для входа и выхода по требованию полиции.
Нетрезвый мужчина разбил дверь торгового павильона в переходе станции метро "ВДНХ"
Читайте также