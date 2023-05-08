Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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11:21

Транспорт

На Кольцевой линии метро временно увеличены интервалы движения поездов

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

На Кольцевой линии метро временно увеличены интервалы движения поездов, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

От графика отстают поезда, следующие по часовой стрелке. Причиной стал человек на пути.

Ранее Дептранс сообщал, что похожий на гранату предмет был изъят у мужчины на входе в северный вестибюль станции столичного метрополитена "Лермонтовский проспект". Вестибюль станции метро временно был закрыт для входа и выхода по требованию полиции.

Нетрезвый мужчина разбил дверь торгового павильона в переходе станции метро "ВДНХ"

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