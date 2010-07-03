"Уральские авиалинии" заменили самолет после шестичасовой задержки рейса

Фото: ТАСС/Алексей Смышляев

После многочасовой задержки из аэропорта Омск-Центральный в столицу вылетел резервный борт компании "Уральские авиалинии". Вылет по техническим причинам задержали на шесть часов.

Согласно расписанию, самолет должен был вылететь из Омска в 6:30 по местному времени, но фактически вылет состоялся в 12:20. По данным ТАСС, ситуация связана с "неисправностью самолета".

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что жалоб на действия авиакомпании не поступало. Все 120 пассажиров были обеспечены питанием.