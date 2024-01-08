Движение поездов по станции Сан-Донато на Урале восстановили после инцидента

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Движение поездов по станции Сан-Донато около города Нижний Тагил Свердловской области, где произошел инцидент на путях, восстановили. Об этом сообщается в телеграм-канале Свердловской железной дороги.

"Сегодня в 19:57 местного времени (17:57 по Москве) открыто движение поездов по станции Сан-Донато (участок Нижний Тагил – Гороблагодатская Свердловской железной дороги). Максимальная задержка электропоездов составила 2 часа 50 минут", – говорится в сообщении.

Днем в понедельник, 8 января, на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле Свердловской области произошел хлопок. Как уточнили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, пострадавших нет.

В ведомстве также рассказали, что "взрыва как такового не было". Железнодорожная инфраструктура цела.