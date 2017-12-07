Тематический поезд "Наука будущего" запустили в метро

Фото: Агентство Москва/Сергей Ведяшкин

В метро запустили новый тематический поезд "Наука будущего", рассказывающий о достижениях российских и британских ученых. Состав курсирует по Кольцевой линии подземки, сообщает Агентство "Москва".

Это уже третий поезд, запущенный метрополитеном совместно с Британским Советом. Первым был поезд "Шекспировские страсти", курсировавший в столичном метро, а вторым стал поезд "Сердце России" – его запустили в лондонском метро.

Именной поезд, посвященный Году науки, будет перевозить пассажиров в течении полугода. За это время более 2,6 миллиона пассажиров познакомятся с научно-популярными проектами британских и российских ученых.

Поезд "Наука будущего" состоит из пяти вагонов: "Космос", "Энергия", "Природа", "Медицина" и "Роботы". Вагон "Космос" расскажет, как пребывание на орбите может поменять вкусовые предпочтения космонавтов в еде. А в вагоне "Энергия" можно узнать, как солнечные батареи помогут уменьшить загрязнение окружающей среды и сколько автомобилей будет ездить на биотопливе к 2020 году.

По словам специального представителя президента РФ по международному и культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, несмотря на политические разногласия и санкции, комфорт людей остается в приоритете, и этот поезд тому подтверждение.

Тематический поезд "Сердце России" запустили на станции лондонского метро "Бейкер Стрит" 25 октября. Событие приурочено к перекрестному году науки и образования Великобритании и РФ.

Каждый из семи вагонов поезда посвящен отдельной теме, характеризующей достижения России. Среди них – балет, литература, архитектура, изобразительное искусство, наука и космос.