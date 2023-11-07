Протяженность велополос в Москве выросла на 40 км

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Протяженность велосипедных полос в этом году в Москве выросла почти на 40 километров. Об этом сообщил заместитель руководителя по развитию и совершенствованию велосипедного и пешеходного пространства ЦОДД Магомед Колгаев.

По его словам, речь идет как о временных полосах, так и о постоянных. Всего на 2023 год москвичам доступно 512 километров велоинфраструктуры, половина из которых находится в парках и скверах столицы.

Он уточнил, что в следующем году планируется увеличивать протяженность велополос. Кроме того, он также уточнил, что только летом 2023 года было зафиксировано более 3 миллионов поездок по временной велоинфраструктуре.

Ранее столичный Дептранс указывал, что в этом году в Москве нанесли более 72 километров велополос. Специалисты обустроили новые временные велополосы на 17 улицах, а также обновили временную разметку на 43 улицах.

Больше всего в будний день велосипедисты и пользователи самокатов проезжали по Лесной улице, Петровке, Палихе и Сущевской улице.

Дептранс рассказал, какие автомобили чаще всего оставляли на велодорожках в Москве