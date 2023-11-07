Москвичам рассказали о маршрутах наземного транспорта, ведущих к автовокзалам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города

В Москве почти 50 маршрутов наземного транспорта проходят мимо четырех городских автовокзалов, заявили в Дептрансе. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Сеть маршрутов в Москве сформирована так, чтобы москвичи могли добираться наземным городским транспортом до любой точки", – указал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На этих маршрутах каждый месяц осуществляется около 6 миллионов поездок. Кроме того, некоторые из них работают по ночам.

До международного автовокзала Саларьево можно добраться на автобусных маршрутах 272, 304, 304к, 420, 446, 507, 600, 707, 720, 734, 863, 876, 892, 911 и 1002. А до Южных Ворот доезжают автобусы маршрутов 708, М78 и С795.

Из Зеленограда можно добраться до автовокзала Северные Ворота при помощи маршрута Е41, а для остальных округов столицы доступны маршруты 65, 188, 270, 283, 559, 594, 673, 745 и 958. До автовокзала Центральный следуют автобусы маршрутов Т32, Т41, Т83, 3, 52, 68, 97, 133, 171, 223, 257, 449, 627, 627к, 645, 645п, 716, 735, 760, 833 и Н3.

Ранее в ведомстве заявили, что в Москве разработана новая схема маршрутов для автовокзалов. На единой схеме были отмечены все главные направления маршрутов, а самим вокзалам присвоили по своему цвету.

На соседней схеме пассажиры могут рассмотреть все маршруты конкретного автовокзала, а также найти любой населенный пункт для путешествий.

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