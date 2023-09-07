Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные аэропорты работают в штатном режиме, пишет ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

"Рано утром вводились частичные ограничения на прием и вылет воздушных судов из аэропортов Жуковский, Внуково и Домодедово", – говорится в сообщении.

На этом фоне для обеспечения безопасности полетов на запасной аэродром ушел один самолет, добавили в ведомстве.

В ночь на четверг, 7 сентября, в Раменском городском округе системы противовоздушной обороны пресекли попытку атаки беспилотника на Москву. Сергей Собянин уточнял, что разрушений и пострадавших на месте падения обломков дрона нет.

Между тем СМИ писали, что ВС РФ улучшают способность глушить украинские БПЛА, что заставляет операторов ВСУ идти на риск и подходить ближе к линии фронта. Российские силы переместили средства радиоэлектронной борьбы ближе к участку боевого соприкосновения и расширили диапазон их действия.

Российская ПВО уничтожила 33 беспилотника ВСУ за сутки