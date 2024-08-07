Поезд останавливался на станции Люберцы-1 для оказания медпомощи пассажиру

Фото: телеграм-канал "МосАфиша"

Пассажирский поезд № 738 Москва – Воронеж останавливался на станции Люберцы-1 для оказания медицинской помощи одному из пассажиров, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.

Железнодорожный состав был остановлен в 17:15, а спустя полчаса он отправился дальше по маршруту следования. Ранее в ряде телеграм-каналов рассказывалось, что поезд дальнего следования экстренно остановился на станции из-за начавшихся у пассажирки родов.

Днем ранее несколько поездов задерживались на втором маршруте МЦД. Причиной стал человек на путях на станции Тушинская. После завершения работ сотрудниками МЧС движение продолжилось и было введено в график.

