Штраф вместо лишения. Эксперты – о смягчении наказания за выезд на встречку

В Госдуму внесли законопроект, смягчающий наказание за выезд на встречную полосу. Согласно ему, если водитель впервые совершил подобное правонарушение, ему будет грозить только штраф. При этом при повторном нарушении предлагается лишать водительских прав сроком от двух месяцев до одного года.
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Портал Москва 24 выяснил у экспертов, как подобная инициатива отразится на дорожной ситуации.
Автоэксперт Дмитрий Славнов считает, что в случае принятия законопроекта, никаких значимых изменений не произойдет. "На сегодняшний день все то же самое. Всегда суды на сегодняшний день всем дают (штраф в размере) 5 тысяч, кто первый раз выехал (на встречную полосу). А если повторно, то там от 4 до 6 месяцев могут лишить прав", - рассказал собеседник портала Москва 24.
По его словам, ничего нового в законопроекте нет. "На сегодняшний день суды, если водитель не является каким-то асоциальным типом, если все штрафы у него оплачены, всегда выносят штраф 5 тысяч рублей на первый раз. Если повторное правонарушение, то суды уже могут лишить прав управления ТС – да и то, по минимуму, 4 месяца дают; если асоциальный тип, то получает больше", – отметил Славнов.
С ним согласился адвокат Общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Сергей Радько. По его мнению, сейчас идет тенденция к либерализации наказания.
Депутаты предложили послабления для водителей
"Сейчас это будет правильно, потому что штраф в 5 тысяч рублей – довольно этичная мера, особенно для тех, кто, как правило, въезжает на встречку по случайности, по недосмотру – плохая разметка, пришлось кого-то объезжать и т.д. Как показывает практика, те, кто впервые попали на наказание и заплатили штраф, второй раз уже не попадаются, ведут себя на дороге более внимательно. Это если нарушение первое, если нет других штрафов, тогда штраф за это нарушение будет абсолютно справедливым", – считает эксперт.
Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с RT отметил, что это предложение было внесено депутатами с учетом статистики – "в данном случае, чтобы была возможность понять, водитель нарушил случайно или он постоянно выезжает на встречку".
Канаев также отметил, что среди автовладельцев именно молодых водителей часто лишают прав за неумышленный выезд на встречную полосу движения. "Молодые водители хуже ориентируются на дороге, они как раз могут совершать эти правонарушения абсолютно случайно", — сказал он.
Фото: depositphotos/Afotoeu
Противоположного мнения придерживается юрист Коллегии правовой защиты автовладельцев Спартак Королев. По его словам, выезд на встречную полосу – это "само по себе нарушение достаточно серьезное, оно приводит иной раз к очень тяжким последствиям".
"Не стоит идти на такие послабления. Тем более в зависимости от обстоятельств судья определяет – штраф или лишение прав. Если будет только штраф за первый выезд на встречку, то это будет уже не суд решать, а инспектор. Я против того, чтобы в качестве альтернативы за первое нарушение за выезд на встречку был установлен только штраф", – пояснил эксперт.
Он отметил, что сегодня по решению суда на водителя может быть наложен штраф, либо он будет лишен водительских прав – в зависимости от того, были ли отягчающие обстоятельства, но устанавливать лишь штраф за первый выезд на встречную полосу без возможности лишения прав, по его мнению, неправильно.
С ним согласился автоюрист Станислав Лагойко. По его мнению, нельзя смягчать наказание на игнорирование правил дорожного движения.
Фото: depositphotos/xload
"Несмотря на то, что у нас статья 264-я, которая предусматривает уголовную ответственность за причинение тяжких последствий при совершении ДТП, это считается неосторожным преступлением, неумышленным. Но у нас в 99% случаев преступление явилось грубейшим нарушением ПДД водителями. Когда водители нарушают, они это делают умышленно", – считает эксперт.
Лагойко добавил, что небольшой процент составляют те водители, кто запутался в дорожной ситуации, либо когда "техника подвела", но в большинстве случаев водители, по его мнению, "прекрасно знают, что они делают и какие последствия при этом могут наступить, однако они идут на это".
"С учетом того, что у нас сейчас растет дорожный трафик, развиваются дорожные сети, машин и водителей становится все больше и больше, но при этом уровень подготовки водителей оставляет желать лучшего", - отмечает собеседник портала Москва 24. По его мнению, при увеличении числа автомобилей растет и конкуренция на дорогах, что приводит к агрессивной манере вождения, и учитывая последние громкие ДТП с гибелью людей, эксперт не считает инициативу депутатов своевременной.
Евгения Маркова
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