Центр Москвы перекроют 8 июля

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14:02

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Москва онлайн покажет парад поездов на Большой кольцевой линии метро

Фото: Москва 24/Никита Симонов

8 июля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть парад поездов на Большой кольцевой линии метро в честь Дня московского транспорта.

Наблюдая за поездами, москвичи и гости столицы смогут узнать, как с годами менялся подземный транспорт. Зрители увидят ретропоезд "Сокольники", стилизованный под первый поезд московского метро, а также Еж3, модель 81-717.6, "Ока" и "Москва-2020".

Смотрите прямую трансляцию 8 июля в 08:45 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

транспортгородМосква онлайн
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