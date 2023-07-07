Москва онлайн покажет парад поездов на Большой кольцевой линии метро

Фото: Москва 24/Никита Симонов

8 июля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть парад поездов на Большой кольцевой линии метро в честь Дня московского транспорта.

Наблюдая за поездами, москвичи и гости столицы смогут узнать, как с годами менялся подземный транспорт. Зрители увидят ретропоезд "Сокольники", стилизованный под первый поезд московского метро, а также Еж3, модель 81-717.6, "Ока" и "Москва-2020".

Смотрите прямую трансляцию 8 июля в 08:45 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.