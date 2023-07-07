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Москва онлайн покажет парад ретротранспорта в центре столицы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
8 июля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть парад ретротранспорта. По центру столицы проедут 14 исторических трамваев, а также редкие автомобили.
Колонна ретротехники отправится от станции метро "Новокузнецкая". Ее путь будет пролегать через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо, а финиширует транспорт на Чистопрудном бульваре.
На Чистопрудном бульваре состоится выставка старинного транспорта и выступят артисты проекта "Музыка в метро".
Смотрите прямую трансляцию 8 июля в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.