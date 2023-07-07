Центр Москвы перекроют 8 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:43

События

Москва онлайн покажет парад ретротранспорта в центре столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

8 июля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть парад ретротранспорта. По центру столицы проедут 14 исторических трамваев, а также редкие автомобили.

Колонна ретротехники отправится от станции метро "Новокузнецкая". Ее путь будет пролегать через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо, а финиширует транспорт на Чистопрудном бульваре.

На Чистопрудном бульваре состоится выставка старинного транспорта и выступят артисты проекта "Музыка в метро".

Смотрите прямую трансляцию 8 июля в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

транспортгородМосква онлайн
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика