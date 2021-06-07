В Дептрансе рассказали о функциях новых терминалов в столичном метро

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

На некоторых станциях московского метро появились новые терминалы. Дептранс в своем телеграм-канале рассказал об их функциях.

С их помощью можно узнать баланс "Тройки", пополнить проездной с помощью банковской карты, а также активировать билет, купленный онлайн.

"К тому же в них есть функция отказа от печати чеков. Так вы поможете окружающей среде – ведь это сократит объемы неперерабатываемых отходов", – добавили в ведомстве.

Новые терминалы расположены на самых востребованных станциях метро, в числе которых "Щелковская", "Комсомольская" Кольцевой линии, "Кузьминки", "Домодедовская" и другие. Всего их в Москве 150 штук.

Ранее в Дептрансе сообщили, что чат-бот "Александра", интегрированный в приложение "Метро Москвы", начнет работать со всеми видами транспорта, в том числе наземным и железнодорожным. Он сможет прогнозировать прибытие автобусов и электричек, показывать карту парковок и рассказывать о загруженности дорог.

