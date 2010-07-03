Около 100 литров чая раздали пассажирам на "Пролетарской" за выходные

Около ста литров горячего чая раздали пассажирам возле станции "Пролетарская" за субботу и воскресенье, сообщила пресс-служба подземки Москве 24.
Эти выходные стали первыми днями закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро. Горячий напиток можно получить возле входа на станцию, которая временно стала конечной на юге фиолетовой ветки. Сотрудники метро раздают чай с 8:00 до 19:00 с 6 по 10 апреля.
Восемь станций метро недоступны в эти дни в связи со строительством тоннелей Некрасовской линии метро. Закрыт участок между "Котельниками" и "Пролетарской", а поезда между станциями "Планерная" и "Пролетарская" курсируют с увеличенными интервалами от 2 до 2,5 минуты.
Ежедневно с 5:30 до 23:30 более 350 сотрудников метрополитена в три смены выходят в зону закрытия, чтобы помочь пассажирам сориентироваться и выбрать оптимальный маршрут, а также разъяснить режим работы городского транспорта.
В обычном режиме линия должна заработать в четверг, 11 апреля, в 5:30. Однако закрытый участок могут открыть досрочно.
Временно закрылся участок Таганско-Краснопресненской линии метро
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