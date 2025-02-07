Росавиация изучает возможность частичного открытия неба для гражданских БПЛА

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Росавиация изучает возможность частичного открытия неба для гражданских беспилотников. Такое решение может быть принято в регионах с базовым уровнем реагирования, рассказал глава агентства Дмитрий Ядров. Его слова приводит ТАСС.

К числу таких субъектов относятся все регионы России, кроме Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Центрального и Южного федеральных округов. В общей сложности возможное решение может коснуться 58 субъектов, отметил он.

Вместе с тем Росавиация совместно с Минтрансом завершила разработку методики, которая могла бы позволить регионам частично открыть небо. Этот проект уже разослан по всем субъектам, отметил Ядров. В документе описано, как именно регионы могут сохранять уровень национальной безопасности, обеспечивая при этом полеты беспилотников, пояснил он.

Поручение о разрешении полетов гражданских дронов в тех регионах России, где это возможно, ранее дал Владимир Путин. Российский лидер признал, что открытие неба для гражданских БПЛА является сложным вопросом.

Президент также указывал на необходимость создания "бесшовной архитектуры воздушного и космического пространства", в рамках которой все объекты были бы способны безопасно и эффективно взаимодействовать между собой.

