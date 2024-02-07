Дептранс обновил боковые экраны наземного транспорта Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В наземном транспорте столицы обновили боковые экраны, на 1 000 электробусах и почти 1 400 автобусах информация о маршруте стала отображаться еще лучше. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Медиаэкраны демонстрируют пассажирам номер маршрута, конечную, текущую и четыре следующих остановки с пересадками на другие виды транспорта. После обновления экранов маршруты стали отображаться в разных цветах.

Кроме того, пассажиры теперь будут видеть бегущую строку, уточнили в Дептрансе. Благодаря этому названия остановок умещаются полностью.

"Информация о маршрутах на боковых медиапанелях автобусов и электробусов Мосгортранса стала отображаться еще удобнее для восприятия. Обновление протестировали и уже запустили. Ориентироваться в маршрутах стало еще удобнее", – сказал Ликсутов.

Между тем в парки Мосгортранса с начала года поступило более 30 электробусов. По словам Ликсутова, городские власти планируют установить в городе еще около 200 зарядок для электробусов. По итогам января 2024 года, число электробусов в городе достигло 1 470 штук.

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