Kia возглавила рейтинг марок по затратам россиян на покупку новых авто

Эксперты составили топ-10 марок по затратам граждан России на покупку новых машин в 2018 году. На первом месте оказался корейский бренд Kia, сообщает аналитическое агентство "Автостат".
По словам специалистов, в минувшем году емкость отечественного авторынка составила 2,4 триллиона рублей, что на 22% превышает аналогичный показатель годичной давности. На машины Kia россияне суммарно потратили 282 миллиарда рублей.
Второе место досталось японской Toyota. Показатель этой компании едва превысил 267 миллиардов рублей. Замыкает тройку Lada с результатом в 213 миллиардов рублей.
В рейтинг также попали Hyundai, Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, Renault, Nissan и Skoda.
Ранее модель Kia Rio признали самой популярной в прошлом году. Следом расположились Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Skoda Octavia, Skoda Rapid, Volkswagen Tiguan, Toyota Camry, Nissan X-Trail и Renault Kaptur.
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