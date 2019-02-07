Пассажиры забыли в московском метро около 840 вещей за январь

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В столичном метрополитене пассажиры забыли в январе около 840 различных вещей. Среди необычных находок были кафельная плитка и коврики для занятий фитнесом, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

Как уточняется, почти половину из найденных вещей уже вернули владельцам. В нынешнем году пассажиры забывали в метро на 60 процентов меньше вещей, чем в 2018 году.

На станциях и в вагонах поездов оставляют как мелкие, так и крупногабаритные вещи. Пассажиры забывали украшения, часы, рюкзаки, дорожные сумки, чемоданы и прогулочные коляски.

Ранее стало известно, что пассажиры столичного метрополитена забыли более 200 различных предметов за новогодние праздники. Среди самых необычных – борода с посохом Деда Мороза и чемодан с вещами. Как отмечалось, все вещи, найденные в метро, передаются на склад забытых вещей. Склад находится на станции "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии.