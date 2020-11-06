В Москве запустят приложение, которое поможет спланировать поездку по городу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Единое приложение для выбора любого из доступных видов транспорта планируют создать в Москве. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что цель Дептранса – сделать передвижение жителей более комфортным, обеспечить мобильное и комфортное использование различных видов транспорта, а также сервисов каршеринга, такси и даже самокатов.

"Чтобы все было прозрачно и вы смогли бы в одном городском приложении сравнить все цены и выбрать наиболее подходящую поездку", – поделился Ликсутов.

Предполагается, что такое приложение заработает в 2021 году. После запуска платформы пользователи смогут не только просматривать все доступные виды транспорта в одном месте, но и составлять маршрут, а также оплачивать дорогу до места назначения.

"Сразу получать всю сопутствующую информацию о поездке, ограничениях, перекрытиях и, что очень важно, тарифах разных операторов. То есть выбрать то, что максимально удобно именно вам", – подытожил Ликсутов.

Ранее стало известно о том, что пассажиров Московского метрополитена будут информировать о загруженности вагонов. Специальная система сейчас тестируется на станции "Проспект Мира".