Работа пропускного пункта "Джанкой" была приостановлена после атаки ВСУ на Чонгарский мост

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Работа пропускного пункта "Джанкой" была временна приостановлена, пункты "Армянск" и "Перекоп" продолжают работу в штатном режиме после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершенной на Чонгарский автомобильный мост. Об этом сообщает Минтранс Крыма.

В телеграм-канале ведомства указано, что в данный момент для прохождения досмотра и во избежание образования очередей все грузовые машины и фургоны будут проезжать через пункт "Перекоп", легковые автомобили и рейсовые автобусы пройдут досмотр в пункте пропуска "Армянск".

Днем 6 августа украинские военные нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма, часть ракет была сбита при помощи ПВО, заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

Он добавил, что в связи в произошедшим дорожное полотно получило повреждения, будут проведены ремонтные работы. Постардавших среди населения нет.



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