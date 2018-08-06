Движение транспорта улице Минская ограничили до 25 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Движение транспорта на участке улицы Минская ограничено по 25 августа из-за реконструкции улицы Василисы Кожиной. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
Ограничение на одной полосе действует на улице Минская в районе владения 4а.
Ранее сообщалось, что до 2 октября ограничили движение транспорта на Нахимовском проспекте в связи с реконструкцией инженерных сетей. До 25 августа ограничение будет действовать на участке от дома 67 до дома 63, а с 11 сентября по 2 октября движение ограничат на Нахимовском проспекте от дома 57 до второго строения 57 дома. На этих участках ограничения будут действовать круглосуточно на одной полосе.
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