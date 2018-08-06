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6 августа, 12:21

Воду начали раздавать на трех станциях МЦК

транспорт погода

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Из-за жары на трех станциях Московского центрального кольца начали раздавать бесплатную воду, сообщает Агентство "Москва".

Речь идет о станциях Андроновка, Коптево и Зорге. "Лето, полдень, жара! А это значит, что мы опять раздаем воду!" – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в первый день недели на погоду окажет влияние северо-атлантический циклон. При переменной облачности в отдельных районах могут пройти кратковременные дожди.

Температура при этом пока удерживается выше климатической нормы на 3–4 градуса. Днем воздух прогреется до +26 градусов, в регионе – до +28

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