Расписание ночных аэроэкспрессов в Шереметьево и обратно изменится

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская
Расписание ночных аэроэкспрессов между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево изменится с 7 по 11 августа, сообщает пресс-служба компании.
Поезда временно будут ходить по новому графику из-за работ по вводу в эксплуатацию остановочного пункта Окружная на Савеловском направлении железной дороги.
В ночь с 7 на 8 августа, с 8 на 9 августа, с 9 на 10 августа и с 10 на 11 августа отменят поезда отправлением в 00:00 с Белорусского вокзала и из Шереметьева. Помимо этого, поезда отправлением в 00:30 проследуют с измененным графиком. Из Москвы поезд будет отправляться в 00:32 и прибывать в Шереметьево в 1:18, а из Шереметьево – в 00:43 и прибывать в Москву в 1:20.
Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте "Аэроэкспресс" и в мобильном приложении в разделе "Расписание".
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