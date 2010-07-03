Участок Филевской линии метро закрыли до 8 июля

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Шесть станций Филевской линии столичного метро закрыли 6 и 7 июля.

На участке приостановлено движение поездов. На вход не работают станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская".

Ограничения необходимы для реконструкции наземной части ветки. Всего участок планировали закрыть девять раз в период с июня по сентябрь каждые две недели.

Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных автобусах "КМ". В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 8 июля, в 5:30.

Для приоритетного движения городского транспорта в районах Филевский парк и Дорогомилово изменится схема движения.

Так, частично перекроют проезд на Украинском бульваре, набережной Тараса Шевченко, улицах Барклая, Новозаводской и Большая Дорогомиловская.