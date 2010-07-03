Увеличены интервалы движения поездов на серой ветке метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки увеличили интервалы движения поездов с юга на север из-за инцидента с пассажиром. Об этом говорится на странице метрополитена в микроблоге Twitter.

Уточняется, что на одной из станций пассажир упал на пути.

Ранее сообщалось, что станция "Варшавская" Каховской линии метро изменит график работы. Некоторое время станция будет работать на вход пассажиров только до 23:10. Такой режим работы необходим для начала выполнения работ по интеграции "Варшавской" в Большую кольцевую линию.

